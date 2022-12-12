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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 4:31

В Башкирии в ДТП разбились водитель и 2 пассажиры Lada Granta

Авария случилась на трассе М5 «Урал»
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 11 декабря, в Туймазинском районе Башкирии случилось ДТП, в котором пострадали три человека. О произошедшем рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария произошла на 1342 километре трассы М5 «Урал». Lada Granta под управлением 26-летней жительницы Самарской области вылетела в кювет и перевернулась. В результате случившегося водитель и ее два пассажира, 33-летняя женщина и 30-летний мужчина, получили серьезные травмы. Всем троим потребовалась госпитализация, их отвезли в Туймазинскую центральную больницу.

В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.