В Башкирии у двух женщин на дорогих иномарках нашли подложные номера

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии у женщин, управлявших автомобилями Lexus и Audi, обнаружили подложные номера.

Об истории сообщил главный автоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. Известно, что в Уфе остановили Lexus RX 300, которым управляла 26-летняя девушка из Иглинского района. В ходе проверки прямо на месте автоинспекторы установили, что на автомобиле установлены подложные номера - несоответствие оказалось в обозначении региона.

Второй случай произошел в Кировском районе столицы. Там инспекторов заинтересовал автомобиль Audi TT, которым управляла 47-летняя уфимка. Сотрудники ГИБДД установили несоответствие букв на номерных знаков иномарки с действующими, указанными в документах на машину.

Если вину женщин докажут, то их ждет серьезное наказание – вплоть до лишения права управления автомобилем.