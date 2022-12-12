В Уфе пройдет ярмарка вакансий в сфере строительства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В грядущий четверг, 15 декабря, в Уфе в Центр занятости населения пройдет ярмарка вакансий в сфере строительства. Об этом рассказала пресс-служба биржи труда.

Посетителям предложат такие вакансии как инженер, кровельщик, машинист, плотник, дорожный рабочий, электрогазосварщик и пр. Также гражданам обещают предоставить весь спектр госуслуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профориентации, профессиональному обучению, а также правовым вопросам занятости.

Ярмарка вакансий бульвар пройдет с 10:00 до 12:00 на улице Ибрагимова, 47/1.