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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 16:46

Следком Башкирии сообщил подробности отравления угарным газом семьи из четырех человек

Следственный комитет начал проверку отправления газом семьи с 4-летним ребенком из Башкирии
Источник:kp.ru
Фото: Следком Башкирии

Фото: Следком Башкирии

В Следственном комитете сообщили подробности отравления угарным газом семьи из четырех человек в Октябрьском. В настоящий момент в региональном отделении ведомства намерены провести проверку.

Установлено, что госпитализировали после ЧП супружескую пару, их 18-летнюю дочь и 4-летнего сына. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице №1 в Октябрьском.

В момент происшествия семья находилась дома. В момент, когда все почувствовали ухудшение состояния, то сразу же обратились к врачам. В квартире установлена газовая плита и колонка. В настоящий момент проверку также проводят и прокуроры.