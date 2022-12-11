Следком Башкирии сообщил подробности отравления угарным газом семьи из четырех человек

Фото: Следком Башкирии

В Следственном комитете сообщили подробности отравления угарным газом семьи из четырех человек в Октябрьском. В настоящий момент в региональном отделении ведомства намерены провести проверку.

Установлено, что госпитализировали после ЧП супружескую пару, их 18-летнюю дочь и 4-летнего сына. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице №1 в Октябрьском.

В момент происшествия семья находилась дома. В момент, когда все почувствовали ухудшение состояния, то сразу же обратились к врачам. В квартире установлена газовая плита и колонка. В настоящий момент проверку также проводят и прокуроры.