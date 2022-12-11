Прокуратура Башкирии расследует отравление семьи газом

Фото: прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии намерена провести проверку по факту отравления газом семьи из четырех человек с ребенком в Октябрьском. По информации пресс-службы ведомства, сейчас на месте ЧП находится городской прокурор Денис Семенов и его заместитель.

В надзорном органе уточнили, что семью доставили в больницу в 14:50. Сейчас всем пострадавшим оказали необходимую помощь. Прокуроры намерены установить причины случившегося и дать оценку деятельности управляющей и ресурсоснабжающей компаний.