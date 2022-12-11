Ветеринары из Башкирии спасли котенка от мучительной гибели

Фото: ветклиника Кутлиматова

Ветеринары спасли жизнь домашней семимесячной кошечке по кличке Некиса, которая залезла в коробку со швейными инструментами и съела иголки с нитками. Об этом случае сообщили представители клиники Кутлиматова на своих страницах социальных сетей.

– Приехала в нашу ветлинику экстренно. Владельцы обнаружили, что котенок залез коробку с иголками и нитками. Одну иглу владельцы успели достать самостоятельно из ротовой полости, – передается в сообщении.

Вторую иглу нашли уже на рентгеновском снимке. Опасный предмет спокойно проник по пищеводу в желудок. Чтобы спасти животное, врачи провели операцию. Все прошло успешно и Некиса уже пришла в себя.