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НовостиОбщество11 декабря 2022 13:20

Семью с ребенком из Башкирии срочно госпитализировали из-за отравления газом

ЧП произошло 11 декабря в Октябрьском.
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Семья с ребенком из Октябрьского 11 декабря отравилась угарным газом. По данным МЧС Башкирии сообщение о ЧП в многоквартирном доме на Гаражной улице поступило в 16:20. Всего пострадали четыре человека.

Пострадавшие обратились за медпомощью самостоятельно из-за стремительно ухудшающегося самочувствия. Прибывшие медики госпитализировали всех в городскую местную больницу. Предварительно, по данным дежурного врача, у всего диагностировано отравление неизвестным веществом.

В МЧС отметили, что сейчас в причинах произошедшего разбираются специалисты газовой службы. Ситуация находится на контроле спасателей.