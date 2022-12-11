Семью с ребенком из Башкирии срочно госпитализировали из-за отравления газом

Фото: МЧС Башкирии

Семья с ребенком из Октябрьского 11 декабря отравилась угарным газом. По данным МЧС Башкирии сообщение о ЧП в многоквартирном доме на Гаражной улице поступило в 16:20. Всего пострадали четыре человека.

Пострадавшие обратились за медпомощью самостоятельно из-за стремительно ухудшающегося самочувствия. Прибывшие медики госпитализировали всех в городскую местную больницу. Предварительно, по данным дежурного врача, у всего диагностировано отравление неизвестным веществом.

В МЧС отметили, что сейчас в причинах произошедшего разбираются специалисты газовой службы. Ситуация находится на контроле спасателей.