Шиханы Торатау, Юрактау и Куштау вошли в предварительный список объектов ЮНЕСКО

Фото: пресс-служба администрации главы Башкирии

В пресс-службе администрации главы Башкирии сообщили, что шиханы Юрактау, Торатау и Куштаую включены в предварительный список объектов наследия ЮНЕСКО. Теперь природная достопримечательной республики стала на шаг ближе к получению официального статуса Всемирного наследия.

– ЮНЕСКО, одна из авторитетнейших организаций ООН, несмотря на конъюнктуру, признает уникальность шиханов, их общемировую ценность и значимость, – поясняется в сообщении.

Власти отметили, что включение в список поможет сохранить шиханы и предоставит мощный экономический стимул.