Жителя Уфы осудили за оскорбление полицейского

Жителя Демского района Уфы осудили за оскорбление чести и достоинства сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

По предоставленным данным, правоохранителей вызвали после того, как мужчина распивал со своим другом алкоголь и пугал своим поведением племянников в доме на Дагестанской улице. Прибывшие полицейские увидели мужчина на восьмом этаже дома в подъезде и подошли к ним, чтобы попросить прекратить хулиганское поведение.

В ответ на это брат заявительницы начал оскорблять патрульных, пытался схватить за мундир, а после его все же доставили в отдел полиции и составили административный протокол. Впоследствии суд признал мужчину виновным в уголовном преступление и назначил ему штраф за оскорбление представителя власти в виде 10 месяцев исправительных работ с удержание зарплаты в доход государства.