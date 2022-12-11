В мэрии Уфы сообщили график открытия ледовых городков

Фото: мэрия Уфы

Администрация Уфы сообщила график торжественного открытия ледовых городков в столице. Всего, по предоставленным данным, в городе откроют 10 городков. Мероприятия пройдут в период с 23 по 27 декабря.

Первым будет открыт 23 декабря городок на площади имени Ленина – в 17:00. 24-го числа – на площади перед Уфимской филармонией (18:00), на площади перед Дворцом спорта (13:00), в парке Демский (14:00), на площади имени Салавата Юлаева (17:00).

Открытие городка в парке Кашкадан состоится 25 декабря в 15:00. На следующий день будут открыты городки на площади имени Орджоникидзе (12:00) и перед ДК Моторостроитель (17:00). В последний день состоится мероприятие в сквере Юноармейцев (17:00).