Водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге жителя Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Накануне, 10 декабря, в Учалах произошла смертельная авария. По данным ГИБДД Башкирии, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Конечная - Ак Тирма», сбил насмерть местного жителя. Мужчина скончался на месте.

ДТП зарегистрировано в десятом часу утра на улице Энтузиастов. Под колесами автобуса оказался 42-летний мужчина. Он скончался еще до приезда скорой помощи.

Водитель пояснил, что пешеход лежал на дороге в одежде без светоотражающих элементов, поэтому он не заметил пострадавшего.