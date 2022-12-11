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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 6:35

Водитель автобуса «Паз» переехал насмерть лежавшего на дороге жителя Башкирии

Мужчина скончался от полученных травм на месте.
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

Накануне, 10 декабря, в Учалах произошла смертельная авария. По данным ГИБДД Башкирии, водитель автобуса «ПАЗ», следовавшего по маршруту «Конечная - Ак Тирма», сбил насмерть местного жителя. Мужчина скончался на месте.

ДТП зарегистрировано в десятом часу утра на улице Энтузиастов. Под колесами автобуса оказался 42-летний мужчина. Он скончался еще до приезда скорой помощи.

Водитель пояснил, что пешеход лежал на дороге в одежде без светоотражающих элементов, поэтому он не заметил пострадавшего.