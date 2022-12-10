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НовостиОбщество10 декабря 2022 14:24

В Уфе задержали двойник Infiniti из Санкт-Петербурга

Владелец машины начал получать штрафы из Башкирии, будучи в Северной столице
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД УФы

Фото: ГИБДД УФы

В столичном ГИБДД сообщили, что в Уфе задержали автомобиль-двойник Infiniti. Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию, сообщив, что получает штрафы с расположенных на территории Башкирии камер за различные нарушения.

Вскоре такой же автомобиль с аналогичными номерами задержали на улице Менделеева в Уфе. Владельцем оказался 57-летний мужчина. Проверка правоохранителей показала, что номер кузова не совпадает с базой транспортных средств. Также на машине нет дефлекторов окон и рейлингов на крыше, что отличает от машины в Санкт-Петербурге.

В настоящий момент по факту случившегося организована проверка. Делом занимается отдел полиции №6.