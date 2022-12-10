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НовостиОбщество10 декабря 2022 11:20

Радий Хабиров сообщил, что отряд Шаймуратова выведен из зоны СВО

Сейчас бойцы находятся на привале
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Фото: пресс-служба Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что бойцы отряда имени Шаймуратова после длительного пребывания в зоне СВО сейчас находятся на привале. По его словам, с военными работают медики, чтобы проверить здоровье, и в частности, состояние зубов приехали стоматологи. Таким образом проходит отмечание Дня Героев Отечества.

Вместе с медиками, отметил руководитель региона, из Башкирии приехали повара, парикмахеры и известные артисты.

– Это их праздник – «шаймуратовцев», которые сейчас на отдыхе, «доставаловцев», которые на передовой, мобилизованных ребят и всех военнослужащих, которые защищают Родину, – отметил Хабиров.