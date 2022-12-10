Студент УГНТУ – «Будущее Роснефти»

Фото: УГНТУ

Единственным студентом из Республики Башкортостан, получившим приглашение от научно-образовательного центра «Сириус» выступить модератором совместной программы для школьников – стал Роман Назаров, третьекурсник УГНТУ. Всего было 10 модераторов из разных регионов России.

Основной этап V корпоративной образовательной программы для талантливой молодёжи «Будущее Роснефти» проходил с 19 по 27 ноября в центре «Сириус» (г. Сочи). Его участники – ученики «Роснефть-классов» и студенты профильных вузов России – потенциальный резерв компании. Всех распределили по десяти командам и разным направлениям отрасли.

Роман в 2020 году окончил «Роснефть-класс» лицея №62 г. Уфы и поступил на кафедру «Технология нефти и газа» технологического факультета Уфимского государственного нефтяного технического университета на направление «Химическая технология», профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов». Сейчас он активно занимается научно-исследовательской деятельностью.

«В 2019 году я сам был участником мероприятия, будучи учеником «Роснефть-класса», – рассказывает Роман. – А в этом году меня пригласили быть модератором. Обучение длилось восемь дней, но подготовка началась задолго до прибытия в Сириус. Модераторов распределили по тематическим кейсам с экспертами «Роснефти» для составления технического задания команде за месяц до начала. В каждой команде было по 3 модератора, распределенных по навыкам: Unity-разработчик, 3D-художник и педагог. Я помогал с Unity, с написанием текста и презентацией проекта, объяснял работу VR. При этом нам категорически запрещалось выполнять работу за детей. Нашей задачей было помогать и объяснять, то есть иметь ответы на любые вопросы школьников, которые могли возникнуть в ходе решения. Наш проект заключался в создании VR-тренажёра по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях. Я углубился в новое для себя направление «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды», приобрёл навыки работы с виртуальной реальностью, преподавательские навыки. Мой ответ должен был быть понятен школьнику, а иногда это даже сложнее, чем написать самому! Данная программа позволила мне многому научиться и узнать много нового. В будущем я бы хотел работать в компании «Роснефть».

С помощью этой образовательной программы ребята познают азы профессии нефтяника. Некоторые уже не первый раз принимают в ней участие. Они предлагают идеи, которые затем находят реальное применение в компании «Роснефть». Задачи перед ними ставятся разные – от нефтеразведки до сортировки нефтепродуктов по железнодорожным вагонам. Например, кому-то нужно было придумать и создать свою модель процесса заправки самолета топливом. Дети, приехавшие на смену, поняли сам механизм добычи нефти – от поисков новых месторождений до доставки бензина. Практически все они говорят, что выбор своей будущей профессии уже сделали.

К сведению:

Корпоративная образовательная программа «Будущее Роснефти» – совместный проект «Роснефти», Фонда «Талант и успех» и «Президентского Лицея Сириус». Её цель не только привлечь талантливую молодежь для работы в нефтяной компании, но и популяризировать инженерно-техническое образование.

Проект «Роснефть-класс» в Уфе реализуется на базе Молодёжного технопарка УГНТУ. Это одна из составляющих программы «Школа-вуз-предприятие», организованной НК «Роснефть». Предприятие и опорный УГНТУ совместными усилиями ведут подготовку востребованного грамотного персонала со школьной скамьи.

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