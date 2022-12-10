В Башкирии спасатели вызволили из колодца домашнего пса

Фото: Госкомитет по ЧС

Госкомитет по ЧС сообщил, что в Нуримановском районе спасатели вызволили из ловушки собаку. По предоставленным данным, 9 декабря домашний пес упал в дренажный колодец глубиной пять метров.

В ведомстве уточнили со слов хозяйки, что собака сорвалась с цепи и убежала. Женщина искала все это время своего питомца, пока ей не позвонили и не сообщили, что достали пса из колодца.

– Я бегом туда, и мне на встречу бежит мой пёс. Счастью не было предела, – отметила хозяйка хвостатого.