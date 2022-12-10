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НовостиОбщество10 декабря 2022 7:51

Владимир Севастьянов экстренно обратился к жителям Башкирии

Глава ГИБДД Башкирии обратился к водителям из-за ухудшения погоды
Источник:kp.ru

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов обратился к жителям республики из-за ухудшения погоды в ближайшие дни. По его данным, ожидаются метели, снежные заносы, гололедица и туман видимостью 500-1000 м.

– Рекомендую в эти дни водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. По возможности, не выезжать на дальние расстояния, – заявил он.

Севастьянов отметил, что из-за непогоды сотрудники ГИБДД ориентированы на то, чтобы оказывать помощь автомобилистам на трассах. Он порекомендовал обращаться к инспекторам. Также руководитель ведомства обратился с призывам быть осторожными и аккуратными на дороге.