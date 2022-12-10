Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 декабря 2022 5:09

После ЧП в Башкирии с отравлением в больницу экстренно доставили мужчину

Из пожара в городе Башкирии спасли 15 человек
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

Накануне, 9 декабря, в Октябрьском произошел пожар, в результате которого в больницу в тяжелом состоянии доставлен 47-летний местный житель. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 57 поступило в МЧС Башкирии в 23:07.

По предоставленным данным, огонь начался в квартире на последнем, девятом этаже дома. С места происшествия спасли 15 человек, еще 52 эвакуировались самостоятельно. Ликвидировать огонь удалось ближе к часу ночи.

На месте ЧП нашли пострадавшего мужчину, после госпитализации в местную больницу у него диагностировали отравление продуктами горения. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.