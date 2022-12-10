После ЧП в Башкирии с отравлением в больницу экстренно доставили мужчину

Фото: МЧС Башкирии

Накануне, 9 декабря, в Октябрьском произошел пожар, в результате которого в больницу в тяжелом состоянии доставлен 47-летний местный житель. Сообщение о ЧП в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 57 поступило в МЧС Башкирии в 23:07.

По предоставленным данным, огонь начался в квартире на последнем, девятом этаже дома. С места происшествия спасли 15 человек, еще 52 эвакуировались самостоятельно. Ликвидировать огонь удалось ближе к часу ночи.

На месте ЧП нашли пострадавшего мужчину, после госпитализации в местную больницу у него диагностировали отравление продуктами горения. Причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.