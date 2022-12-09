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НовостиОбщество9 декабря 2022 19:26

В Башкирии ввели карантин по бешенству

Очаг заболеваемости возник в деревне Вакиярово
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кигинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству. Ограничительные меры были приняты в соответствии с указом главы республики Радия Хабирова. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Очаг заболеваемости возник в деревне Вакиярово. В границах населенного пункта с 8 декабря запрещено лечить больных восприимчивых животных, визиты посторонних граждан, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и местных жителей.

Также запрещается ввоз и вывоз невакцинированных животных и снимать шкуры трупов восприимчивых животных. Помимо прочего, в Вакиярово на данный момент нельзя проводить массовые мероприятия.