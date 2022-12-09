В Уфе на новой набережной разместят 6 теннисных кортов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе на новой набережной в створе реки Белая разместят шесть теннисных кортов. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 9 декабря, мэр башкирской столицы провел заседание Межведомственной инвестиционной комиссии в формате «Инвестиционного часа», на котором был рассмотрен ряд проектов.

Одним из них стало создание спортивной академии «Дом ракетки» на новой уфимской набережной. Авторы планируют разместить на территории три крытых и открытых теннисных корта синтетическим, травяным и грунтовым покрытием. Также здесь предполагаются площадки общей физподготовки с бассейном и залом для бадминтона.

Кстати, этим летом «Комсомолка» прогулялась по новой уфимской набережной. В нашем материале мы рассказали, что на ней происходит в самый разгар теплого времени года и что ей не хватает в плане благоустройства.