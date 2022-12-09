В Калтасинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель «Лада Калина»

Фото: ГИБДД по Башкирии

Сегодня вечером, 9 декабря, в Калтасинском районе в ДТП погиб человек. О трагедии в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 12 километре дороги Краснохолмский-Нефтекамск. На этом участке столкнулись ГАЗель и «Лада Калина». К сожалению, в результате произошедшего 32-летний водитель легковушки от полученных увечий умер в карете скорой помощи.

Подробности случившегося ЧП уточняются. На месте произошедшего в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и других экстренных службы.