В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний мужчина

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 9 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась на улице Поселковой. На место происшествия направились специалисты экстренных служб. По прибытии были обнаружены полыхающие сарай и баня, которые находились под общей кровлей.

Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время его тушения было обнаружен трупп 55-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.