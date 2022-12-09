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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 17:28

В Башкирии при пожаре в бане погиб 55-летний мужчина

Инцидент случился в Туймазах
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Сегодня, 9 декабря, в башкирском городе Туймазы в пожаре погиб человек. О происшествии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Трагедия случилась на улице Поселковой. На место происшествия направились специалисты экстренных служб. По прибытии были обнаружены полыхающие сарай и баня, которые находились под общей кровлей.

Пожар удалось ликвидировать. К сожалению, во время его тушения было обнаружен трупп 55-летнего мужчины.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.