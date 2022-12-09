В Башкирии жителям выдано льготной IT-ипотеки на 356 млн рублей

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В Башкирии жителям выдано льготной IT-ипотеки на 356 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал премьер-министра республики Андрей Назаров.

По словам главы правительства, за семь месяцев с начала запуска в стране льготной IT-ипотеки гражданам региона было одобрено 193 кредита, выдано – 54, всего подано заявок – 295.

Льготную ипотеку под 5% годовых имеют возможность получить те, кто работает в отрасли информационных технологий. Оператором является компания «ДОМ. РФ».

В настоящее время, как утверждает Назаров, федеральным законодательством заложен инструмент, который позволяет регионам еще больше снижать ставку для данной категории специалистов.

– В связи с чем подписал постановление Правительства Башкортостана, предусматривающее субсидирование процентной ставки «ДОМ.РФ» из республиканского бюджета. Таким образом, при получении кредита специалист IT-отрасли сможет понизить ставку по кредиту на один процент, – заявил глава кабмина.