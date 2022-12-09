В Уфе ТРЦ «Мега» проверили кинологи с собаками из-за сообщения о минировании

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 9 декабря, в Уфе торговый центр «Мега» проверили кинологи с собаками из-за сообщения о минировании. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального МВД.

– В полицию поступило сообщение о возможном нахождении опасного предмета в помещении на улице Рубежная. На место выехали экстренные службы. В результате проверки опасных предметов не обнаружено, – поведало ведомство.

Напомним, громкое ЧП произошло сегодня в Московской области. Рано утром загорелся ТЦ «Мега Химки». Изначально площадь пожара составляла 250 кв. метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь на площади 7 тыс. «квадратов». К работе привлекли 129 человек и 41 единицу техники. Известно об одном погибшем.