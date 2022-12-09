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В Башкирии запустят первый в СНГ завод суперабсорбирующих полимеров. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Реализовать проект планирует «Газпром нефтехим Салават». Объект будет способен производить 45 тысяч тонн продукции в год. В него инвестировано 14 миллиардов рублей. Срок реализации – 2023-2025 годы.

Как заявил министр промышленности, энергетики и инноваций Башкиири Александр Шельдяев, сейчас в России и странах СНГ производство суперабсорбентов отсутствует. Запуск завода, по его словам, обеспечит 60% импортозамещения.

Суперабсорбенты активно использую в производстве продуктов для личной гигиены и медицины: это подгузники для детей и взрослых, а также предметы женской гигиены. Из-за санкций с поставками этого компонента наблюдаются значительные проблемы.