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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 14:19

Суд обязал Минтранс обустроить тротуар на месте, где погибли 4 девушки

Трагедия случилась этим летом
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 декабря, Кировский районный суд Уфы суд обязал Минтранс Башкрии обустроить тротуар на месте, где летом погибли четыре девушки. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Прокуратура обнаружила отсутствие тротуара на месте трагедии и потребовала в суде от транспортного ведомства соорудить его на данном участке. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

Напомним, жуткая трагедия произошла рано утром 18 июля в селе Бакалы. На первом километре объездной дороги 23-летний водитель «Ауди А5» на большой скорости сбил четырех девушек, возвращавшихся домой. От удара девушек отбросило на несколько метров и разбросало на обочине. От полученных травм пострадавшие скончались на месте до приезда скорой помощи. Сам водитель отделался лишь испугом. ГИБДД зарегистрировало у него в крови алкоголь – около 0,333 промилле.