Власти Башкирии рассказали, насколько подорожают коммунальные услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, насколько подорожают коммунальные услуги в Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по тарифам.

Согласно опубликованной информации, в этом месяце средневзвешенный тариф за водоснабжение вырос на 8,52%, теперь оно обходится жителям республики 30,97 рублей за кубический метр.

Водоотведение подорожало на 8,42% (30,38 рубля за кубометр), электроэнергия – на 9% (4,01 рубля за киловатт в час), газ – на 8,5% (8,54 рубля за кубометр), теплоснабжение – на 8,96% (2 421,71 рубля за гигакалорию).