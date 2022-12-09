В Уфе дом Степановых-Зориных продали за 3,6 млн рублей

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В Уфе «Дом усадьбы Степановых-Зориных» продали за 3,59 миллиона рублей. Об этом рассказало издание «РБК Уфа».

Здание является объектом культурного наследия, оно расположено на улице Чернышевского, 49. Владельцем объекта в результате торгов стал предприниматель Руслан Герфанов, которому принадлежит компания «РТ-Снабжение». Договор купли-продажи с мэрией башкирской столицы должен быть заключен в течение пяти дней.

Новому собственнику предстоит провести реставрацию здания и приспособить к современным условиям до конца 2024 года. У Герфанова в настоящее время пока нет каких-либо планов коммерческому использованию объекта. Возможно, после ремонта там появится офис компании бизнесмена.