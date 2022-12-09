В Башкирии ожидаются снегопады и морозы до -28°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 10 декабря, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали сотрудники пресс-службы регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В большинстве районов республики существенных осадков не предвидится, однако на северо-западе ожидаются небольшие снегопады. Ветер будет южный, юго-западный ночью три-восемь метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся чуть более теплой, чем предыдущая, но все равно очень холодно. Столбики термометров опустятся до -15,-20°, на востоке Башкирии – до -23,-28°. Днем будет теплее – -9,-14°.

Согласно прогнозам метеорологов, на дорогах республики стоит ожидать образования гололедицы и тумана, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.