В Башкирии на выходных пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии на пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов.

В грядущие выходные Госавтоинспекция будет выявлять водителей-нарушителей ПДД. Особо пристальное внимание будет уделяться нетрезвому вождению и пассажирским перевозкам.

Также сегодня вечером, 9 декабря, в Уфе на улице Жукова и завтра, 10 декабря, на дороге Уфа-Оренбург рядом с остановкой «Школьная» сотрудники дорожной полиции будут выявлять пьяных водителей.

Проверки, как пояснил Севастьянов, обусловлены высоким уровнем аварийности на дорогах республики. С января по ноябрь текущего в Башкирии, по данным ГИБДД, произошло более 3200 аварий, в которых погибло 380 человек и 3950 получило травмы.