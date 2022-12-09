Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 декабря 2022 10:08

Каринэ Хабирова в свой день рождения попросила вместо подарков для нее лучше пожертвовать деньги на хоспис

Супруга главы Башкирии предложила всем неравнодушным жителям республики помочь тяжелобольным пациентам
Алексей БЕЗГОДОВ

Второй год подряд Каринэ Хабирова в свой день рождения запускает благотворительную акцию в поддержку уфимского хосписа. Супруга главы республики предлагает не дарить ей цветов и подарков, а вместо этого пожертвовать любую посильную сумму на строительство первого хосписа в Уфе.

Каринэ Хабирова - попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис». Как рассказали сотрудники хосписа, супруга Радия Хабирова оказывает посильную помощь как с привлечением меценатов для строительства стационара, так и с поиском и обучением волонтеров. Благодаря ее непосредственному участию неравнодушные жители республики жертвуют деньги для подопечных учреждения.

Сегодня, 9 декабря, Каринэ Хабирова отмечает день рождения и просит не дарить ей цветы, а пожертвовать посильную сумму для уфимского хосписа.

- В этом году предлагаю порадовать цветами и важными радостями детей и взрослых, подопечных Уфимского хосписа, которые для них останутся в Жизни на всю оставшуюся Жизнь! Вы можете перевести сумму, которую планировали потратить на цветы по этой ссылке. Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание! – отметила Каринэ Хабирова.