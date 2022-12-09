Каринэ Хабирова в свой день рождения попросила вместо подарков для нее лучше пожертвовать деньги на хоспис

Второй год подряд Каринэ Хабирова в свой день рождения запускает благотворительную акцию в поддержку уфимского хосписа. Супруга главы республики предлагает не дарить ей цветов и подарков, а вместо этого пожертвовать любую посильную сумму на строительство первого хосписа в Уфе.

Каринэ Хабирова - попечитель благотворительного фонда «Уфимский хоспис». Как рассказали сотрудники хосписа, супруга Радия Хабирова оказывает посильную помощь как с привлечением меценатов для строительства стационара, так и с поиском и обучением волонтеров. Благодаря ее непосредственному участию неравнодушные жители республики жертвуют деньги для подопечных учреждения.

Сегодня, 9 декабря, Каринэ Хабирова отмечает день рождения и просит не дарить ей цветы, а пожертвовать посильную сумму для уфимского хосписа.

- В этом году предлагаю порадовать цветами и важными радостями детей и взрослых, подопечных Уфимского хосписа, которые для них останутся в Жизни на всю оставшуюся Жизнь! Вы можете перевести сумму, которую планировали потратить на цветы по этой ссылке. Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание! – отметила Каринэ Хабирова.