фото: ufacity.info

На выходных, 10 и 11 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты башкирских производителей. Об этом сообщила городская администрация.

В субботу, 10 декабря, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);

– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;

– Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– Дворце спорта;

– Дворце молодежи;

– площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 11 декабря, продолжат работать те же перечисленные рынки за исключением площадки возле парка «Волна».

Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 09:00 до 16:00.