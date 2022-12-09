фото: ufacity.info
На выходных, 10 и 11 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты башкирских производителей. Об этом сообщила городская администрация.
В субботу, 10 декабря, фермерские рынки будут организованы на:
– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);
– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;
– Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;
– возле парка «Волна»;
– Дворце спорта;
– Дворце молодежи;
– площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 11 декабря, продолжат работать те же перечисленные рынки за исключением площадки возле парка «Волна».
Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 09:00 до 16:00.