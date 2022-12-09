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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:51

10 и 11 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты напрямую от башкирских производителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

На выходных, 10 и 11 декабря, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них можно будет купить свежее мясо, овощи и другие продукты башкирских производителей. Об этом сообщила городская администрация.

В субботу, 10 декабря, фермерские рынки будут организованы на:

– участке дороги по улице Правды (между Таллинской и Ухтомского);

– пересечении Интернациональной и Машиностроителей;

– Рабкоров, 3, 5, 7 и 20;

– возле парка «Волна»;

– Дворце спорта;

– Дворце молодежи;

– площади имени Серго Орджоникидзе.

В воскресенье, 11 декабря, продолжат работать те же перечисленные рынки за исключением площадки возле парка «Волна».

Ярмарки будут открыты в течение семи часов: с 09:00 до 16:00.