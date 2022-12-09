Правительство России выделило Башкирии 180 млн рублей на зарплаты медикам

Правительство России на 2023 год дополнительно выделило Башкирии 179,9 млн рублей на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу

Правительство России на 2023 год дополнительно выделило Башкирии 179,9 млн рублей на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу. Соответствующее распоряжение 8 декабря подписал глава кабмина страны Михаил Мишустин.

На эти же цели деньги получили и другие регионы России. Всего федеральный центр дополнительно выделил на оплату труда медиков страны 7,4 млрд рублей. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

– Решение [о финансировании зарплат было] принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, – говорится на сайте правительства РФ.

На этой неделе также стало известно, что Башкирия на федеральные деньги получит 45 школьных автобусов и 14 машин «скорой».