В Башкирии планируют запустить производство саморезов и шурупов за 100 млн рублей

В башкирском городе Туймазы в течение ближайших двух лет планируется запустить цех по производству саморезов и шурупов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Туймазы в течение ближайших двух лет планируется запустить цех по производству саморезов и шурупов. Инвестор – компания «Империя плюс» – намерен вложить в предприятие 100 млн рублей. Проект был представлен 8 декабря на «Инвестчасе» у главы региона Радия Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Предполагается, что крепежные изделия будут поставлять республиканским потребителям, в частности, – предприятиям мебельного кластера. Для изготовления метизов компания выделит помещения на действующей площадке.

По итогам обсуждения проект цеха по производству саморезов и шурупов получил статус приоритетного. Это значит, что инвестору предоставят налоговые льготы, а Фонд развития промышленности выделит льготный заем.