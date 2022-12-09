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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:06

В Башкирии планируют запустить производство саморезов и шурупов за 100 млн рублей

Цех будет открыт в городе Туймазы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В башкирском городе Туймазы в течение ближайших двух лет планируется запустить цех по производству саморезов и шурупов

В башкирском городе Туймазы в течение ближайших двух лет планируется запустить цех по производству саморезов и шурупов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В башкирском городе Туймазы в течение ближайших двух лет планируется запустить цех по производству саморезов и шурупов. Инвестор – компания «Империя плюс» – намерен вложить в предприятие 100 млн рублей. Проект был представлен 8 декабря на «Инвестчасе» у главы региона Радия Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Предполагается, что крепежные изделия будут поставлять республиканским потребителям, в частности, – предприятиям мебельного кластера. Для изготовления метизов компания выделит помещения на действующей площадке.

По итогам обсуждения проект цеха по производству саморезов и шурупов получил статус приоритетного. Это значит, что инвестору предоставят налоговые льготы, а Фонд развития промышленности выделит льготный заем.