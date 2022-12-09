Суд в Уфе признал незаконным увольнение девятерых артистов Башоперы

Девять уволенных артистов оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе через суд добились восстановления на работе

Девять артистов оркестра Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе добились восстановления на работе. Кировский районный суд признал их увольнение незаконным. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

В августе иски против учреждения подали девять уволенных сотрудников. Они заявили, что в 2020 году – во время пандемии и запрета на культурно-массовые мероприятия – между ними и театром был заключен срочный трудовой договор на два года. После истечения срока соглашения артисты оркестра были уволены. Музыканты требовали признать срочный договор незаконным, восстановить их на работе, оплатить вынужденный прогул и компенсировать моральный вред.

– Решением Кировского районного суда [истцы] восстановлены в должности артистов оркестра, поскольку срочный трудовой договор носил вынужденный характер, – передали в инстанции.

Там добавили, что иск к театру с теми же требованием подавал еще один сотрудник. Однако ему было отказано в восстановлении на работе, поскольку в 2017 году срочный трудовой договор между ним и учреждением был расторгнут по соглашению сторон.