Учебные сборы в центре «Авангард» в Башкирии прошли более 1,6 тыс. 10-классников

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сборы в учебно-методическом центре «Авангард» в Чишминском районе Башкирии за последние полгода прошли более 1,6 тыс. 10-классников. Об этом в своих соцсетях 9 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Сборы […] длятся всего пять дней. Вроде бы недолго, но после них ребята меняются. Их здесь учат новым навыкам, дисциплине, ответственности, самостоятельности, объясняют, что такое чувство локтя, – отметил руководитель региона. – Теория здесь идет бок о бок с реальной жизнью, новые знания закрепляются на практике. Ребята учатся прыгать с парашютом, ориентироваться на местности, улучшают физподготовку. В обязательном порядке проходят «Гонку героев».

В «Авангарде» оборудовали кабинет военно-медицинской помощи, где курсанты учатся ее оказывать. Также есть электронный тир и тематические классы. С прошлого месяца в учебной программе появились занятия по пожарной безопасности и правилам поведение на воде. Гражданской обороне школьников обучают сотрудники МЧС.

Напомним, учебно-методический центр «Авангард» открылся 1 июня 2022 года - в День защиты детей