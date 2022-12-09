На выходных в Башкирии потеплеет и поднимется метель

На грядущих выходных в Башкирии ожидается метель Фото: Олег УКЛАДОВ

На грядущих выходных в Башкирии ожидается метель. Одновременно с этим в республике начнет подниматься температура воздуха.

Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в субботу, 10 декабря, в республике обойдется без существенных осадков, только по северо-западу пройдет небольшой снег. Ветер южного и юго-западного направлений будет умеренным. Температура ночью опустится до -18,-23° (по северо-западу до -13°), днем потеплеет до -8,-13°.

В воскресенье, 11 декабря, на северо-западе республики выпадет снег, днем поднимется метель. В светлое время суток также возможны сильные порывы ветра. После захода солнца похолодает до -10,-15° (по юго-востоку до -18,-23°), днем столбики термометров покажут -6,-11°.