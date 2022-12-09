В Башкирии женщину оштрафовали за сообщение о взрывчатке в ее квартире

В башкирском городе Нефтекамске оштрафовали женщину, которая сообщила о взрывчатке у себя в квартире – ее вызов оказался ложным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Нефтекамске оштрафовали женщину, которая сообщила о взрывчатке у себя в квартире – ее вызов оказался ложным. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда.

– В апреле 2022 года подсудимая, находясь по месту жительства […], позвонила со своего мобильного телефона на телефон Единой Службы «112» и сообщила заведомо ложную информацию о том, что в её квартире имеется взрывное устройство, – передали в инстанции.

Против женщины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений. На суде она полностью признала вину и раскаялась. Ей назначили ограничение свободы сроком на шесть месяцев. Также горожанку обязали выплатить отделу МВД Нефтекамска 3,2 тыс. рублей в качестве материального ущерба за отвлечение сотрудников на проверку ложного сообщения.