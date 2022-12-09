Жители Башкирии пожаловались Хабирову на состояние воздуха в Стерлитамаке

фото: vk.com // Рита Фахретдинова

Жители Башкирии пожаловались главе республики Радию Хабирову на загазованность воздуха в городе Стерлитамаке. Несколько горожан оставили свои обращения под постами руководителя региона в соцсетях 8 декабря.

– Каждый день вместо воздуха мы дышим газами... И нам за вредность не платят... Хотя по тем показаниям превышений ПДК [предельно допустимой концентрации] химических веществ, которые мы получаем, уже обязаны платить обычным жителям... Почему не производят замеры всех веществ, выбрасываемых в воздух, […] почему так мало замеров производится, и нет замеров ночью и вечером, когда особенно сильно газуют? – спросила Рита Фахретдинова из Стерлитамака. Она также опубликовала видео, на котором видно, как в темное время суток над жилыми домами проносится белое облако.

фото: vk.com // Рита Фахретдинова

К жалобе женщины присоединилась еще две жительницы Стерлитамака – Айслу Даминева-Абдуллина и Светлана Володина. Они потребовали немедленно принять меры в связи с возможным загрязнением воздуха.

На обращения отреагировали в Минэкологии Башкирии. Там рассказали, что 7 декабря специалисты провели отбор проб воздуха в Стерлитамаке, по итогам которого были обнаружены «загрязняющие вещества, которые характерны для выбросов от объектов». Эти предприятия, как уточнили в ведомстве, находятся под федеральным контролем. Министерство передало информацию о загрязнении Южно-Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора и республиканскому Роспотребнадзору.