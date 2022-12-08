Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Уфе утвердили проект застройки пляжа «Солнечный». Соответствующая документация была опубликована на сайте городской администрации.

На территории площадью 35,22 гектаров, ограниченной рекой Белая, створом Школьного переулка, Школьной и Демской улицами власти планируют реконструировать пристань, организовать прокат спортинвентаря и обустроить летнее кафе.

На юго-востоке планируется снести фундаменты недостроенных сооружений, которые расположены в водоохранной зоне. Здесь предполагается прогулочный надземный комплекс, смотровая площадка, детские зоны, спортивные площадки, торговые павильоны, душевые комнаты и уборные.

Помимо прочего, проект предусматривает строительство спортивного центра по гребле на байдарках и каноэ.