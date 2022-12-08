Проект учебно-досугового центра в Уфе за 503 млн рублей стал приоритетным

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Проект учебно-досугового центра в Уфе стал приоритетным. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Инициатором проекта выступает компания «ИнвестПроект», сопровождать его реализацию будет Корпорации развития республики и региональное Министерство образования.

По словам гендиректора Корпорации Наиля Габбасова, инвестор планирует вложить в проект 503,1 миллиона рублей. Предполагается создание 146 рабочих мест.

– В учебно-досуговом центре будут созданы комфортные условия для интеллектуального и творческого развития детей и подростков. Запустить центр в работу планируется в 2024 году, – заявил Габбасов.

Отметим, что Приоритетный инвестпроект Башкирии – это проект, который обладает значимыми социальными и экономическими эффектами. Данный статус предусматривает льготы по налогу на имущество, субсидию на возмещение части затрат по созданию, реконструкции и пр.