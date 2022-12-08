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НовостиОбщество8 декабря 2022 17:23

В Башкирии на модернизацию энергосистем потратят порядка 17 млрд рублей

Обновление произойдет в течение 5-6 лет
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии на модернизацию энергосистем потратят порядка 17 миллиардов рублей. Об этом на запуске модернизированного энергоблок №3 Кармановской ГРЭС заявил генеральный директор холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.

В общей сложности, по словам Ковальчука, в течение в рамках президентской программы пяти-шести лет в республике планируется обновить треть энергосистем холдинга.

Напомним, недавно в Башкирии запустили модернизированный энергоблок №3 Кармановской ГРЭС. Данный объект стал первым в регионе и одним из первых в стране, который вошел в Президентскую программу комплексной модернизации электростанций.