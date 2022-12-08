В Башкирии за 10 месяцев 2022 года побывали 1,6 млн туристов

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В Башкирии за 10 месяцев 2022 года побывали 1,6 миллиона туристов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

По словам чиновника, Башкирия стала самым востребованным курортом в Приволжском федеральном округе и занимала популярности пятое место у туристов среди всех регионов страны. В республиканских санаторно-курортных организациях с января по октябрь этого года получило услуги более 200 тысяч человек.

Природные парки Башкирии посетили почти 205 тысяч граждан, что почти на 50% больше, чем за тот же период в 2021 году.

– Платные услуги оказаны на 11,6 миллиардов рублей, рост – 26,9%. По этому показателю в ПФО мы на третьем месте. Для туриндустрии региона этот год можно считать успешным, – заявил в своей публикации Андрей Назаров.