Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 13:27

В Башкирии директора колледжа подозревают в получении взятки в размере 60 тыс. рублей

Ведется следствие
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФСБ по Башкирии

Фото: ФСБ по Башкирии

В башкирском Сибае директора колледжа подозревают во взяточничестве. Об этом рассказал пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием было установлено, что с апреля по декабрь текущего года руководитель «Сибайского колледжа строительства и сервиса» получал от своей подчиненной взятку за включение ее в список премированных, непривлечение к дисциплинарной ответственности и за общее покровительство по службе. С каждой полученной премии женщина перечисляла подозреваемому по 10 тысяч рублей. В общей сложности мужчина получил 60 тысяч рублей.

Во время последней передачи взятки директор колледжа была задержан с поличным оперативниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». С подозреваемым проводятся следственные действия, специалисты проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.