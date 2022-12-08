В Башкирии директора колледжа подозревают в получении взятки в размере 60 тыс. рублей

Фото: ФСБ по Башкирии

В башкирском Сибае директора колледжа подозревают во взяточничестве. Об этом рассказал пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствием было установлено, что с апреля по декабрь текущего года руководитель «Сибайского колледжа строительства и сервиса» получал от своей подчиненной взятку за включение ее в список премированных, непривлечение к дисциплинарной ответственности и за общее покровительство по службе. С каждой полученной премии женщина перечисляла подозреваемому по 10 тысяч рублей. В общей сложности мужчина получил 60 тысяч рублей.

Во время последней передачи взятки директор колледжа была задержан с поличным оперативниками ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». С подозреваемым проводятся следственные действия, специалисты проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.