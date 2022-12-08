Экс-начальника МВД Уфимского района осудили за аферу в 23 млн рублей

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Бывшего начальника отдела МВД Уфимского района и его подельника осудили за аферу в 23 миллиона рублей. Об этом рассказали пресс-службы региональных Следственного комитета, прокуратуры и Кировского районного суда Уфы.

Следствием и судом было установлено, что осенью 2018 года 35-летний сотрудник полиции Андрей Теплов узнал, что в отношении крупного бизнесмена расследуется два уголовных дела за мошенничество и изнасилование. Бывший правоохранитель вступил в сговор со своим 59-летним подельником Вадимом Бахтизином и предложил предпринимателю за взятку в размере 22,5 миллионов рублей посодействовать в прекращении уголовного преследования и вынесении оправдательного приговора в суде.

Мужчина согласился на предложении злоумышленников. Однако выяснилось, что Теплов и Бахтизин не намеревались как-либо помочь бизнесмену и даже не имели такой возможности – они попросту похитили деньги у коммерсанта. Обоих ФСБ задержало о время получения очередной части взятки.

В ходе следствия также стало известно, что 59-летний подсудимый у того же предпринимателя выманил 700 тысяч рублей. Он обещал ему решить вопрос с итогами проверки МЧС производственных помещений его предприятия. Само собой, подсудимый и в этом случае обманул своего «клиента» и завладел его деньгами, не думая даже как-либо решать его вопрос.

– Также бывший полицейский обманным путем склонил знакомую внести за его тещу задаток в размере 690 тысяч рублей на аукционе по приобретению нежилого помещения в Уфе, якобы чтобы в дальнейшем совместно с ее сыном вести бизнес. После победы в аукционе его тещи и приобретения помещения, обвиняемый вернул 300 тысяч рублей, а остальные денежные средства похитил, – сообщил республиканский Следственный комитет.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». Оба в в ходе заседания в Кировском районном суду Уфы не признали свою вину. Бывшего правоохранителям приговорили к 5,5 года, а его подельника к пяти годам исправительной колонии общего режима.