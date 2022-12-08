В Уфе в ходе пожара в частном доме сгорела кошка

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня утром, 8 декабря, в Ленинском районе Уфы в результате пожар в частном доме погибло домашнее животное. О случившемся рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось на улице Аграрная в поселке 8 Марта. По прибытии на место ЧП специалисты чрезвычайной службы обнаружили полыхающую мансарду двухэтажного жилого дома. Пожар удалось ликвидировать в меньше чем за полчаса. К тушению было привлечено 19 человек и шесть единиц техники.

К сожалению, в результате пожара погибла кошка. Среди людей никто не погиб и не пострадал. Причину случившегося устанавливает дознаватель МЧС, также место ЧП посетил эксперт испытательной пожарной лаборатории.