Парламент Башкирии намерен выделить семейный бизнес в особую правовую категорию

Парламент Башкирии намерен принять закон, который выделит семейный бизнес в особую правовую категорию

Парламент Башкирии намерен принять закон, который выделит семейный бизнес в особую правовую категорию. Новая норма призвана стимулировать развитие этого вида предпринимательства. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, выделение семейных предприятий в особую категорию позволит создать для них специальные экономические и организационные условия. Сейчас в республике много таких предприятий – не менее 80 тыс. Они работают в торговле, сельском хозяйстве, в сфере услуг и других сегментах бизнеса. В то же время особого юридического статуса у них нет.

– В периметре семейного бизнеса формируется преемственность поколений, сохраняются традиции. Семейное предприятие дает возможность позиционировать и продвигать семейный бренд, который, как показывают маркетинговые исследования, вызывает у потребителей больше доверия. Стратегическое планирование деятельности семейных предприятий на многие годы вперед создаст спрос на долгосрочные кредитно-финансовые и инвестиционные инструменты, – отметил председатель Курултая.

Законопроект предлагает отнести к семейному предприятию малый и средний бизнес, который соответствует хотя бы одному из условий:

– участники хозяйственного общества, товарищества или партнерства – члены одной семьи – суммарно владеют более чем 50% долей организации, и один член семьи является единоличным исполнительным органом юрлица или заведует делами хозяйственного товарищества;

– не менее 50% членов производственного или потребительского кооператива, а также крестьянского фермерского хозяйства относятся к членам одной семьи;

– не менее 50% работников ИП, трудящиеся у него по основному месту работы, относятся к членам его семьи.

Под членами семьи в контексте законопроекта подразумеваются супруги, родители и дети, братья, сестры, внуки, дедушки и бабушки, братья и сестры родителей супругов.