В Башкирии семья с двумя детьми застряла на дороге в 30-градусный мороз

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Утром 8 декабря семья с двумя детьми в 30-градусный мороз застряла в машине на трассе М5 рядом с башкирским селом Узытамак Чишминского района. Они не смогли сменить колесо на автомобиле из-за отсутствия необходимых инструментов. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели узнали об оказавшейся в беде семье из социальных сетей. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия и оказали ей помощь. После смены колеса семейство продолжило путь.

В Госкомитете РБ по ЧС отметили, что водитель подготовился к возможным неприятностям на дороге: он запасся теплыми вещами, водой, едой и предметами первой помощи.