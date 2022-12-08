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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:27

В Башкирии семья с двумя детьми застряла на дороге в 30-градусный мороз

Им на помощь пришли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Госкомитет РБ по ЧС

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Утром 8 декабря семья с двумя детьми в 30-градусный мороз застряла в машине на трассе М5 рядом с башкирским селом Узытамак Чишминского района. Они не смогли сменить колесо на автомобиле из-за отсутствия необходимых инструментов. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели узнали об оказавшейся в беде семье из социальных сетей. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия и оказали ей помощь. После смены колеса семейство продолжило путь.

В Госкомитете РБ по ЧС отметили, что водитель подготовился к возможным неприятностям на дороге: он запасся теплыми вещами, водой, едой и предметами первой помощи.