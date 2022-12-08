МЧС предупредило жителей Башкирии о тумане с видимостью до 500 и менее метров

9 декабря на отдельных участках автодорог Башкирии возникнет туман, видимость в котором ухудшится до 500 и менее метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 9 декабря, на отдельных участках автодорог Башкирии возникнет туман, видимость в котором ухудшится до 500 и менее метров. Также ожидается гололедица. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков, 9 декабря в республике обойдется без существенных осадков. Ветер переменных направлений будет слабым. Ночью температура воздуха опустится до -17,-22° (местами подморозит до -28°. Днем столбики термометров покажут -12,-17°.

Напомним, на этой неделе в Башкирии начались сильные морозы. В некоторых районах температура опускалась до -39, -41°.