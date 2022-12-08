Минздрав Башкирии после критики Хабирова увеличил число операторов для записи к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии после критики главы республики Радия Хабирова увеличило число операторов для обработки записей на прием к врачам

Министерство здравоохранения Башкирии после критики главы республики Радия Хабирова увеличило число операторов для обработки записей на прием к врачам. Об этом 8 декабря в своем телеграм-канале сообщил руководитель ведомства Айрат Рахматуллин.

– Увеличилось количество операторов контакт-центра 122 (доп. 2) в утренние часы, когда нагрузка и количество звонков больше всего. Мониторинг телефонных линий проводится 3 раза в день, где выявляется уровень загруженности, времени в очереди, количество принятых звонков и записавшихся пациентов. А также колл-центр начинает работу в выходные дни, – написал чиновник.

Он также напомнил, что из-за роста заболеваемости ОРВИ в Башкирии увеличилось время работы поликлиник: теперь в будние дни они работают с 8:00 до 21:00, в субботу – с 08:00 до 17:00, в воскресенье – с 08:00 до 16:00.

Напомним, глава Башкирии на оперативном совещании в местном правительстве раскритиковал Минздрав из-за жалоб жителей на невозможность записаться на прием к врачу. Хабиров поручил Рахматуллину разобраться в ситуации и посоветовал принять кадровые решения в отношении тех сотрудников, которые должным образом не выполняют работу.