В Башкирии директора компании будут судить за хищение денег на строительство детсада

В Кармаскалинском районе Башкирии за срыв строительства детского сада за 11 млн рублей будут судить директора компании «Ризалит»

В Кармаскалинском районе Башкирии за хищение бюджетных денег, выделенных на строительство детского сада за 11 млн рублей, будут судить директора компании «Ризалит». Руководитель фирмы проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 8 декабря сообщили в прокуратуре и Следственном комитете республики.

Как установило следствие, в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография» Управление капитального строительства Башкирии и компания «Ризалит» заключили госконтракт на возведение детсада в деревне Кабаково. Стоимость работ была оценена в 11 млн рублей.

– Директор компании-застройщика организовал подготовку актов о приемке выполненных работ и их стоимости, внеся в них заведомо ложные сведения, завысив фактический объем выполненных работ более чем на 5,6 млн рублей. Введенный в заблуждение заказчик строительства, подписал акты без надлежащей проверки, на основании которых фирме злоумышленника необоснованно произведена оплата по контракту в полном объеме, – передали в СК РБ.

На самом деле обвиняемый выполнил только первоначальный объем работ. Чтобы создать видимость исполнения своих обязательств, во время обхода объекта комиссией заказчика он на один день привлек разнорабочих, раздав им спецодежду.

Директор фирмы признал вину в преступлении. Сейчас из-за срыва возведения детсада также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц Управления капитального строительства.